Андрей Ермак: пока мы не понимаем, уменьшится ли гостиничный фонд

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство по культуре и туризму Калининградской области пока не понимает, уменьшится ли гостиничный фонд региона после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил Андрей Ермак на рабочем выезде 9 апреля.

«Пока, естественно, мы не понимаем, уменьшится он [гостиничный фонд] или не уменьшится вообще, потому что у нас краеугольная дата — это 1 июня. Тот момент, когда у нас должны заработать отели, которые находятся на побережье. Они сейчас у нас работают только в режиме приема командировочных людей, но с 1 июня они должны заработать в полном объеме. Могу сказать, что риски, конечно, очень высокие, если срок ограничительных мероприятий будет продлен июнь и июль. Все-таки у нас июнь, июль и август — основные месяцы, когда к нам прибывает наибольший поток туристов», — отметил Андрей Ермак.

Министерство по культуре и туризму надеется не потерять высокий туристический сезон в этом году, который традиционно приходится на июнь-август. «Если же мы его потеряем, надо будет смотреть по факту на ситуацию, потому что ситуация будет в два или три раза серьезнее, чем она есть сейчас», — сказал глава ведомства.

При этом министр утверждает, что ряд федеральных туроператоров, работающих на внутренний рынок, успел выкупить «достаточно большое количество номеров» в приморских отелях на летний сезон. Отели в Калининграде продолжают работать, на них ограничения по приему гостей не действуют. Однако, по словам Андрея Ермака, туристов там сейчас нет. «Они [туристы] все в своих регионах сидят на самоизоляции, никто к ним [в отели] не едет», — заявил Ермак.


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