Отельер о двухмесячном закрытии гостиниц в приморских городах региона: «Это капец!»

Гостиничному бизнесу приморских городов в Калининградской области будет нанесен колоссальный ущерб из-за решения временно приостановить их работу. Такое мнение «Новому Калининграду» озвучил глава Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского городского округа Сергей Куренков.



«Есть такое русское слово — ****** (конец, смерть — прим. „Новый Калининграда“). Это капец! У нас есть персонал, который получает заработную плату... Чем мы будем заниматься два месяца?Ведь нам его нужно сохранить и заплатить. У всех, конечно, есть какая-то подушка безопасности, но не настолько же. Но самое интересное, что меры поддержки, которые нам предлагают, настолько смешные... Вплоть до того, что „вы давайте в долг возьмите, а мы вам что-то отсрочим“. Не надолго. Но ребят, потом надо будет все равно отдать! И вопрос, что если мы работать не будем, если у нас нет никакого дохода, то где же взять, чтобы отдать?», — сообщил Куренков.

По словам отельера, никто из его коллег нарушать запрет региональных властей не намерен — всем придется отменить брони номеров на предстоящие два месяца и возместить клиентам ущерб «в зависимости от своих целей и принципов». При этом Куренков предполагает, что данная мера не будет настолько действенной, как рассчитывают ее авторы.

«Мы в приморских городах считаем, что закрытие отелей в качестве борьбы с коронавирусом — не панацея. Только в Зеленоградске, например, три тысячи апартаментов, которые сдаются в аренду и если гости захотят приехать из России, то они снимут их. На площадках онлайн-бронирования апартаменты никто не закрывает. Потом все мы понимаем, что „закрыты“ приморские города, но это не значит что из Москвы гости не могут приехать и поселиться в Калининграде, приехать и по побережью погулять. Поэтому насколько эта мера эффективна? Все должно быть в сознании человеческом. Если человек понимает, что для самосохранения лучше остаться дома и обезопасить себя и своих близких, то нужно это сделать. А если кто-то из Москвы, Санкт-Петербурга, из Мурманска, Екатеринбурга или других городов захочет приехать в Калининградскую область погулять, то сам принимает решение такое. И, к сожалению, мы не сможем его никак остановить — приедет в область и будет жить в отелях Калининграда или в частном секторе, — пояснил Куренков. — Только ограничение посещения Калининградской области для туристов сможет сдержать распространение этой заразы, которую нам везут с остальной части Российской Федерации и тогда карантин на две недели будет эффективной мерой».

Согласно постановлению регионального правительства, в Калининградской области до 1 июня прекращают принимать постояльцев гостиницы и дома отдыха на побережье. Это связано с мерами безопасности против распространения коронавирусной инфекции.