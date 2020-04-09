Минкульт о реставрации Форта №3: работы идут медленнее, чем хотелось бы

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Реставрационные работы на Форту № 3 идут «медленнее, чем хотелось бы», заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время рабочего выезда 9 апреля.

«Они делаются, насколько я знаю, на кредитные деньги. Делают потихоньку. В прошлом году они [арендаторы] уже, если мне не изменяет память, презентовали это место как место проведения каких-то мероприятий, ивентов. Даже на своей страничке в инстаграме они выкладывали, как можно было бы там поставить столы, как можно декорировать внутреннее пространство, поэтому в смысле того, что там работа ведется — это да», — сказал Андрей Ермак.

По словам министра, на территорию форта расчистили и сделали все необходимое для того, чтобы там можно было проводить мероприятия в формате кейтеринга. Также Андрей Ермак утверждает, что по запросу арендаторы устраивают экскурсии по форту и частные праздники, однако «к серьезным инвестициям они не приступали». Точную сумму частных инвестиций в форт министр называть не стал, однако отметил, что это «очень серьёзная сумма».

Напомним, в 2016 года компания «Альтримо», одним из учредителей которой является экс-министр туризма Калининградской области Марина Агеева, получила в аренду форт № 3. В соответствии с конкурсной документацией арендатору необходимо было до 2018 года открыть на территории форта гостиницу уровня «четыре звезды».


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