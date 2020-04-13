Во дворике Научной библиотеки планируют создать сад советских скульптур

Фото предоставлено Калининградским зоопарком
Фото предоставлено Калининградским зоопарком
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Во внутреннем дворике Калининградской областной научной библиотеки планируют создать сад советских скульптур. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава музея Altes Haus Александр Быченко.

«Сейчас во внутреннем дворике Научной библиотеки мы строим музей советского периода „Дом Китобоя“. Там же планируем обустроить сад советских скульптур. Уже есть договоренность с [директором Калининградского зоопарка] Светланой Соколовой о передаче нам старых скульптур со входа в зоопарк. Не все из них получится транспортировать — они старые, сделаны из бетона, и некоторые были повреждены, когда их снимали. Также мы готовы принимать в дар различные скульптуры из городов области. Часто за ними уже не следят, и они скорее обременение для муниципалитета, мы бы взялись за их сохранение и реставрацию», — рассказал Александр Быченко.

Напомним, бетонные скульптуры на входе в Калининградский зоопарк заменяют на бронзовые. Проведенный в 2017 году осмотр показал, что изваяния находятся в аварийном состоянии, поскольку стоят под открытым небом более 60 лет. 15 млн рублей на замену скульптур выделены из резервного фонда регионального правительства в прошлом году.

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