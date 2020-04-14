Актёрам и музыкантам Литвы начали платить по 607 евро в месяц за творческий простой

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Литве с начала карантина из-за коронавируса 114 деятелям искусства назначены выплаты за творческий простой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентству BNS.

«В начале этой недели добавятся еще 47 решений, поэтому в целом их будет 161», — пояснила представитель министерства культуры Литвы Яна Микулевич. Среди получивших выплаты — актёры, режиссёры, фотографы, художники, танцоры, скульпторы, музыканты и другие. Выплату в размере минимальной месячной зарплаты (607 евро) они будут получать в течение трёх месяцев: апреля, мая и июня. Претендовать на выплаты могут люди, обладающие статусом деятеля культуры.

По словам Яны Микулевич, с объявлением карантина были закрыты все учреждения культуры и отменены мероприятия, в связи с этим усилились просьбы о денежных выплатах за простой. Всего в этом году на социальную программу для деятелей искусства власти Литвы выделили 1 млн 642 тысяч евро, однако в марте кабинет министров выделил дополнительные 2 млн евро. Как заявляет министерство, за период карантина количество творческих деятелей, претендующих на выплаты за творческий простой, может вырасти до 1100. На данный момент в Литве зарегистрированы 5 202 человека со статусом творческого работника.


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