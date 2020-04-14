Трусенева: мы понимаем, что до 30 апреля обучаемся дистанционно

Калининградские школьники будут учиться дистанционно минимум до 30 апреля. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Мы находимся в рабочем формате, по пятницам принимаем совместные решения по следующей рабочей неделе. Но исходя из той эпидситуации, в которой мы сейчас находимся, понимаем, что до 30 апреля мы обучаемся дистанционно. Решение о завершении учебного года раньше установленных сроков не принимается. Раньше срока — я имею в виду 30 апреля 2020 года. Дальше будем смотреть», — сказала Трусенева. По её словам, досрочно завершать учебный год для 1-8 классов не планируется.
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