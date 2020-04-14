Трусенева: мы понимаем, что до 30 апреля обучаемся дистанционно

Трусенева: мы понимаем, что до 30 апреля обучаемся дистанционно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские школьники будут учиться дистанционно минимум до 30 апреля. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы находимся в рабочем формате, по пятницам принимаем совместные решения по следующей рабочей неделе. Но исходя из той эпидситуации, в которой мы сейчас находимся, понимаем, что до 30 апреля мы обучаемся дистанционно. Решение о завершении учебного года раньше установленных сроков не принимается. Раньше срока — я имею в виду 30 апреля 2020 года. Дальше будем смотреть», — сказала Трусенева. По её словам, досрочно завершать учебный год для 1-8 классов не планируется.


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