Группа «ЛондонParis» решила сделать клип из самых ярких воспоминаний поклонников

Калининградская группа «ЛондонParis» намерена смонтировать клип на песню «Жить вечно» из самых ярких воспоминаний своих поклонников. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

«Дорогие друзья, мы все действительно устали от тревожных настроений и негативных мыслей в сети. По этой причине предлагаем вам переключиться на приятное. Мы объявляем флешмоб. Выложите у себя в постах видео про то, что даёт надежду на будущее, то, ради чего вы сейчас живёте, или быть может, то, что вы сделаете сразу после режима самоизоляции. Кроме того, это могут быть просто воспоминания, которые греют вам душу и помогают сейчас сохранять боевой дух. Поделитесь со всеми вашим самым большим кайфом в жизни!», — написали музыканты.

Для того, чтобы видео включили в клип, необходимо выложить его в социальных сетях с хештегом #мыбудемжитьдолго_lp и отметить аккаунт «ЛондонParis». В мае организаторы свяжутся с авторами самых ярких видео. Оригиналы видео необходимо сохранить.

«Надеемся, что время на поиски самых ярких моментов в вашей жизни для нашего общего видео также пройдет с пользой и добавит немного приятных моментов в это непростое время. Ведь, как рекомендовал один небезызвестный российский чиновник, время в изоляции дома нужно проводить с удовольствием!», — написал солист группы Евгений Лебедев на своей странице в Facebook.