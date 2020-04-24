На неиспользуемой территории зоопарка обнаружили мину времен ВОВ (фото)

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Калининградского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Опасную находку сделали во время подготовки территории вдоль ручья к благоустройству: строители устанавливали ограждение и увидели предмет, напоминающий мину, под водой недалеко от моста, по которому ежедневно проходят жители близлежащих домов. Вызванные на место саперы после осмотра установили, что мина не содержит взрывоопасных веществ, и изъяли ее», — пояснили сотрудники зоопарка.

Территория, на которой нашли мину, находится на пересечении улиц Носова, Брамса и Руставели. Юридически она принадлежит Калининградскому зоопарку, однако с послевоенного времени не использовалась. По словам специалистов, найденная мина может быть не единственной. Администрация зоопарка планирует заказать обследование и очистку местности от взрывоопасных предметов.

Напомним, в январе 2019 года Калининградский зоопарк выиграл грант по программе российско-польского сотрудничества. Частью этого проекта станет благоустройство территории на улицах Руставели, Брамсаи Носова. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят освещение, детскую площадку, скамейки, проведут WI-FI. До конца 1930-х годов на этой территории располагался Прусский этнографичский музей Кёнигсбергского зоопарка, который затем «переехал» в Ольштынек.