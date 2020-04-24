На неиспользуемой территории зоопарка обнаружили мину времен ВОВ (фото)

На неиспользуемой территории зоопарка обнаружили мину времен ВОВ (фото) На неиспользуемой территории зоопарка обнаружили мину времен ВОВ (фото)

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Калининградского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Опасную находку сделали во время подготовки территории вдоль ручья к благоустройству: строители устанавливали ограждение и увидели предмет, напоминающий мину, под водой недалеко от моста, по которому ежедневно проходят жители близлежащих домов. Вызванные на место саперы после осмотра установили, что мина не содержит взрывоопасных веществ, и изъяли ее», — пояснили сотрудники зоопарка.

Территория, на которой нашли мину, находится на пересечении улиц Носова, Брамса и Руставели. Юридически она принадлежит Калининградскому зоопарку, однако с послевоенного времени не использовалась. По словам специалистов, найденная мина может быть не единственной. Администрация зоопарка планирует заказать обследование и очистку местности от взрывоопасных предметов.

Напомним, в январе 2019 года Калининградский зоопарк выиграл грант по программе российско-польского сотрудничества. Частью этого проекта станет благоустройство территории на улицах Руставели, Брамсаи Носова. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят освещение, детскую площадку, скамейки, проведут WI-FI. До конца 1930-х годов на этой территории располагался Прусский этнографичский музей Кёнигсбергского зоопарка, который затем «переехал» в Ольштынек.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter