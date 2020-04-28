Копия скульптуры Германа Брахерта переехала из Светлогорска в Калининград (фото)

Копию скульптуры Германа Брахерта передали Калининградскому музею изобразительных искусств. Произведение станет частью постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».

«Фигура, выполненная из искусственного камня, находилась в Лиственничном парке Светлогорска. Из-за влияния перепада температур и повышенной влажности в условиях нахождения на открытом воздухе на скульптуре стали появляться трещины, — пояснили в музее. — Министерство по культуре и туризму Калининградской области и администрация Светлогорского городского округа инициировали передачу требующей реставрации копии, чтобы сохранить статую и расширить коллекцию Музея изобразительных искусств, связанную с именем Германа Брахерта».

По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, после реконструкции Лиственничного парка на месте, где находилась скульптура, появится новая мраморная копия. Тогда в Калининградской области будет три «Несущих воду»: оригинал в Доме-музее Германа Брахерта и две копии — мраморная в светлогорском парке и из искусственного камня в Музее искусств.

Конкурс на создание новой копии скульптуры из белого мрамора администрация Светлогорска обещает объявить в ближайшее время. По задумке «Несущая воду» будет стоять на гранитном пьедестале с фонтаном, также обновятся и сфинксы: парковые скульптуры начали разрушаться под воздействием окружающей среды. Каменных сфинксов в Светлогорске обещают заменить на мраморные. Средства на благоустройство Лиственничного парка и изготовление мраморных копий скульптур получены в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020.