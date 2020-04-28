Уличные художники Калининграда расскажут о стрит-арте в эпоху пандемии онлайн

Открытая онлайн-встреча с калининградскими уличными художниками пройдёт 30 апреля в 18:00. Об этом сообщает её организатор — Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (бывш. БФ ГЦСИ).

«В конце года мы, как и вся сеть филиалов ГЦСИ, перешли из РОСИЗО в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: мы этого шага давно ждали, для нас он серьезный и ответственный. Этот год объявлен как раз переходным периодом и вдобавок наложился на ситуацию с пандемией. Мы с коллегами шутим, что теперь пандемия и вирус — главные художественные фигуры в поле актуального искусства», — пояснили в филиале.

В центре современного искусства намерены развивать проект «Старые новые медиа» в формате онлайн. «В его рамках мы планируем и уже осуществляем на своих страницах в социальных сетях показы старых и премьеры новых работ, а также проводим творческие встречи. Первой встречей как раз станет круглый стол, посвященный калининградским стрит-артистам. Вообще важно поговорить о ситуации, в которой искусство, предназначенное для улиц и существующее практически полностью в публичной и открытой среде, уже месяц находится в изоляции. Как с этим справляются художники? С чем они столкнутся, когда снова вернутся в город? С такой зачищенной от всего постороннего визуальностью? Нужна ли им поддержка и если да, то какая? Об этом всем будем говорить в четверг», — рассказали организаторы.

Участниками встречи станут калининградские художники Jon, Kartoon, Zerqy, Александр Cć (проект «Культурная каллиграфия»), РЭЖМИ и Фернандо. Для того, чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на платформе Timepad. За день до события зарегистрированным пользователям придёт ссылка на конференцию в бесплатном приложении Zoom. Также трансляция события будет доступна на YouTube и в Facebook. Встреча проводится совместно с проектом kaliningrART, посвященному уличному искусству Калининграда.