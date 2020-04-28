«И магазины с отдельным входом»: оперштаб об изменениях в режим самоизоляции

Единственное послабление, которое вводится в действующий режим самоизоляции со среды, 29 апреля, — разрешение работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в областном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Магазины, которым разрешено работать, должны быть расположены или в отдельно стоящих зданиях (например «Бауцентр» или «Леруа Мерлен») или иметь отдельный вход (как например магазины одежды, расположенные на первых этажах зданий). Доехать до этих магазинов по-прежнему можно только на личном транспорте (автомобиле, велосипеде, мотоцикле, мотороллере) или на такси.

«Перемещения по территории области на общественном транспорте по-прежнему возможны только по работе. При себе необходимо иметь соответствующую справку от работодателя», — пояснили в оперштабе.

Въезд в приморские города по-прежнему будет закрываться в выходные. Никаких шашлыков и пикников на природе устраивать по-прежнему нельзя. Детские площадки и все общественные места останутся закрытыми.

Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры откроются не ранее 12 мая. Кафе, бары, рестораны, спортивные клубы и развлекательные заведения откроются не ранее 1 июня.

«Медицина работает точно так же, в режиме экстренной помощи, плюс плановая помощь больным, которая напрямую связана с их жизнедеятельностью, вроде гемодиализа, естественно, осуществляется, как и раньше. Но все плановые манипуляции будут по возможности передвинуты на более поздний срок», — отметили в оперштабе.

В аэропорту «Храброво» до 17 мая действуют прежние правила — все пассажиры, прилетающие в область, должны проходить двухнедельный карантин или в условиях обсерватора, или по месту регистрации (если она на территории области), у близких родственников или в собственном жилье. Делать это в апарт-отелях или на съемных квартирах нельзя. Ограничений на вылет из региона нет.