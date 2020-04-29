Калининградские медики смогут бесплатно посетить музеи и театры после эпидемии

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Медицинские работники Калининградской области смогут бесплатно посетить музеи и театры после эпидемии. Об этом сообщает Фестивальная дирекция на своей странице в Instagram.

«Региональное министерство по культуре и туризму совместно с Фестивальной дирекцией подготовило для медицинских сотрудников, задействованных в борьбе с инфекцией, подарочные сертификаты в учреждения культуры области в знак благодарности за их работу. Медработники смогут бесплатно посетить театры, музеи и концертные площадки после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Сертификат дает право на получение билетов для двух персон», — говорится в посте.

Всего в акции принимают участие 14 учреждений культуры: Кафедральный собор, зоопарк, Театр эстрады «Янтарь-холл», морской выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске, Театр кукол, Филармония, Музыкальный театр, Музей искусств, Музей янтаря, Драматический театр, дом-музей Германа Брахерта, Тильзит-театр, Историко-художественный музей, Дом искусств.

Подарочные сертификаты обещают направить в медучреждения области. Воспользоваться предложением можно будет до конца 2021 года. Для этого необходимо заранее выбрать мероприятие на сайте spasibovam39.ru. Электронные билеты придут на указанную почту. Для посещения музеев, Кафедрального собора и зоопарка достаточно будет обменять сертификат в кассе.


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