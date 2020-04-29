Власти Литвы разрешили возобновить авиасообщение с 10 мая

Власти Литвы разрешили возобновить авиасообщение с 10 мая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Литвы приняли решение о том, чтобы разрешить возобновление авиасообщения с 10 мая. Об этом пишет Delfi.lt.

По сведениям издания, в среду, 29 апреля, правительство республики одобрило несколько новых послаблений. Жителям в числе прочего разрешат выезжать за пределы страны. До сих пор из Литвы могли уехать только граждане других государств и люди, которым необходимо покидать республику в связи с работой.

«Ситуация остаётся достаточно хорошей, надо думать, как идти вперёд с определёнными решениями», — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

С 30 апреля в Литве хотят открыть все торговые места, включая рынки. С 4 мая в республике можно будет проводить небольшие мероприятия на открытых пространствах.

В стране также изменили требования о ношении масок в общественных местах. Теперь повязки не требуются, если в радиусе 20 метров нет людей. За пределами населённых пунктов их можно не надевать.

«Также планируют возобновить предоставление плановых процедур здравоохранения, однако больницы должны оставить резервные койки для возможных больных коронавирусом», — отмечает СМИ. Медучреждениям предписано самостоятельно определять, когда они приступят к работе в новом режиме.

С 23 апреля в Литве начали открывать магазины в торговых центрах и уличные кафе. В стране также возобновят работу салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие учреждения. Однако они должны соблюдать ограничения, необходимые в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По состоянию на 29 апреля в Литве выявлено 1375 случаев заражения COVID-19. От инфекции скончалось 45 человек, выздоровели — 563.


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