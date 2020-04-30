«Смотрите в небо»: Балтфлот устроит репетицию воздушного парада

Балтийский флот устроит репетицию воздушного парада в честь 75-летию Победы 30 апреля. Об этом сообщает администрация Калининграда.

«Примерно в 14:40 сегодня выходите на балкон и смотрите в небо. Балтфлот продолжит репетиции воздушного Парада Победы», — говорится в сообщении.

Как сообщает Балтфлот, подготовка к параду у летчиков, которые взлетают сразу с трех аэродромов Калининградской области, началась в марте. Сначала выполнялись одиночные полеты в районе мест дислокации, потом проходили тренировки в составе тактических групп, а сейчас — тренировочные полеты над городом Калининградом. Ещё одна репетиция воздушного парада состоится 7 мая.