«Смотрите в небо»: Балтфлот устроит репетицию воздушного парада

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Балтийский флот устроит репетицию воздушного парада в честь 75-летию Победы 30 апреля. Об этом сообщает администрация Калининграда.

«Примерно в 14:40 сегодня выходите на балкон и смотрите в небо. Балтфлот продолжит репетиции воздушного Парада Победы», — говорится в сообщении.

Как сообщает Балтфлот, подготовка к параду у летчиков, которые взлетают сразу с трех аэродромов Калининградской области, началась в марте. Сначала выполнялись одиночные полеты в районе мест дислокации, потом проходили тренировки в составе тактических групп, а сейчас — тренировочные полеты над городом Калининградом. Ещё одна репетиция воздушного парада состоится 7 мая.


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