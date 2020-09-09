Научной библиотеке передали судовые журналы барка «Крузенштерн»

Команда барка «Крузенштерн» подарила Калининградской областной научной библиотеке два судовых журнала, которые велись на протяжении трансантлантической экспедиции 2019-2020.

«В ближайшее время сотрудники научной библиотеки оцифруют журналы для своего фонда, а также фонда Центральной Военно-морской библиотеки Министерства обороны РФ. Уникальная информация будет интересна всем, кто любит море, интересуется судоходством и историей парусников», — сообщили в Научной библиотеке.

В декабре прошлого года сотрудники Научной библиотеки проводили курсантов в рейс и передали им более двух сотен книг. «За время плавания парусникам предстояло пройти около 100 тысяч морских миль, совершить дружеские заходы в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Из-за пандемии учебный барк „Крузенштерн“ досрочно завершил свою трансатлантическую экспедицию, были исключены заходы в Касабланку (Марокко), Хайфу (Израиль), Стамбул (Турция), Патры (Греция), Бизерту (Тунис), Зебрюгге (Бельгия). Не состоялись заходы в Севастополь и Сочи. После порта Новороссийск „Крузенштерн“ взял курс на Калининград. В рейсе экипаж и курсанты провели полгода», — отметили в библиотеке.