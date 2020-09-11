В Калининграде проводят конкурс молодых литераторов из Прибалтики

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская централизованная библиотечная система совместно с БФУ им. И. Канта проводит международный литературный конкурс «ЛиТерра БалтиКа». Участие в нем могут принять авторы из Калининградской области, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в возрасте от 18 до 35 лет.

На конкурс принимаются работы на русском языке в трёх номинациях: «Проза» (рассказы, эссе, сочинения-миниатюры, тревел-проза), «Поэзия» (стихи) и «Волшебная гора» (волшебные и сказочные истории, фантасмагории, фантастика и фэнтези). Победителей будут определять возрастных группах 18-24 лет и 25-35 лет (включительно). Заявку можно подать с 15 сентября года по 30 ноября 2020 года в электронном виде по e-mail: literra@kaliningradlib.ru. Телефон для справок +7 (4012) 46-69-63.

В состав жюри конкурса войдут прозаики и поэты из Калининграда, Польши и Швеции, а также учёные-филологи института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта. Победителей объявят в январе 2021 года.

«В прошлом году был проведен молодёжный литературный конкурс среди жителей Калининградской области, и после его успешного завершения поняли, что следует расширить его рамки — возрастные и географические», — отметили в Калининградской централизованной библиотечной системе.

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