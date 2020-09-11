Во время реконструкции в Немане нашли две старинные иконы (фото)

Во время реконструкции в Немане нашли две старинные иконы (фото) Во время реконструкции в Немане нашли две старинные иконы (фото)

При благоустройстве территории у городского озера в Немане нашли две старинные иконы Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в местной администрации.

Для того чтобы определить возраст икон и степень их повреждения, планируется провести экспертизу. «Неизвестно, сколько лет они пролежали в земле, кто их закопал и какую ценность они представляют сейчас. Подрядчик передал иконы в собственность муниципалитета», — отметили в пресс-службе администрации. 

Напомним, в феврале Неман победил во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых и исторических городов России и получил федеральный грант в объеме 45 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Неманского городского округа

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