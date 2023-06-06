Танцевальная школа «Велес» приглашает провести лето с пользой и удовольствием



Приглашаем детей от 7 до 17 лет на летние каникулы в школу танцевального искусства «Велес»! Наши преподаватели подготовили интереснейшую программу на каждый летний месяц.

В программе:

— Современные и уличные танцы( хип-хоп, вейвинг, реггетон, контемп)

— Игры на сплочение и командообразования

— Актёрское мастерство и пантомима

— Психологические тренинги (актерские техники; упражнения на релаксацию; различные диагностические методики; арт-терапия; сюжетно-ролевые игры). Они помогут смоделировать различные ситуации и обыграть возможные варианты поведения

— Акробатика

— Экскурсии с выездом на море

— Посещение спектакля

— Постановка и показ пластического спектакля

— Вкусные обеды в кафе — Современные и уличные танцы( хип-хоп, вейвинг, реггетон, контемп)— Игры на сплочение и командообразования— Актёрское мастерство и пантомима— Психологические тренинги (актерские техники; упражнения на релаксацию; различные диагностические методики; арт-терапия; сюжетно-ролевые игры). Они помогут смоделировать различные ситуации и обыграть возможные варианты поведения— Акробатика— Экскурсии с выездом на море— Посещение спектакля— Постановка и показ пластического спектакля— Вкусные обеды в кафе Зеркальный, комфортный зал 300 кв. м, душевые, раздевалки с индивидуальными шкафчиками. Танцевальные сборы будут проходить:

— 19-30 июня (10 дней)

— 3-14 июля (10 дней)

— 17- 28 июля (10 дней) Время: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.

Адрес: ул. Менделеева 61 «В», 2 этаж. Телефон 33-69-60 Успей записаться!

Количество мест ограничено! Реклама. АНО «Театр пластики «Велес». Erid:LatgBytgM