Танцевальная школа «Велес» приглашает провести лето с пользой и удовольствием

Приглашаем детей от 7 до 17 лет на летние каникулы в школу танцевального искусства «Велес»! Наши преподаватели подготовили интереснейшую программу на каждый летний месяц.
— Современные и уличные танцы( хип-хоп, вейвинг, реггетон, контемп)
— Игры на сплочение и командообразования
— Актёрское мастерство и пантомима
— Психологические тренинги (актерские техники; упражнения на релаксацию; различные диагностические методики; арт-терапия; сюжетно-ролевые игры). Они помогут смоделировать различные ситуации и обыграть возможные варианты поведения
— Акробатика
— Экскурсии с выездом на море
— Посещение спектакля
— Постановка и показ пластического спектакля
— Вкусные обеды в кафе
Зеркальный, комфортный зал 300 кв. м, душевые, раздевалки с индивидуальными шкафчиками.
Танцевальные сборы будут проходить:
— 19-30 июня (10 дней)
— 3-14 июля (10 дней)
— 17- 28 июля (10 дней)
Время: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.
Адрес: ул. Менделеева 61 «В», 2 этаж.
Телефон 33-69-60
Успей записаться!
Количество мест ограничено!
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