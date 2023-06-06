Танцевальная школа «Велес» приглашает провести лето с пользой и удовольствием


Приглашаем детей от 7 до 17 лет на летние каникулы в школу танцевального искусства «Велес»! Наши преподаватели подготовили интереснейшую программу на каждый летний месяц.

В программе:
—  Современные и уличные танцы( хип-хоп, вейвинг, реггетон, контемп) 
—  Игры на сплочение и командообразования
—  Актёрское мастерство и пантомима
—  Психологические тренинги (актерские техники; упражнения на релаксацию; различные диагностические методики;  арт-терапия; сюжетно-ролевые игры). Они помогут смоделировать различные ситуации и обыграть возможные варианты поведения
— Акробатика
— Экскурсии с выездом на море
— Посещение спектакля
— Постановка и показ пластического спектакля
— Вкусные обеды в кафе

Зеркальный, комфортный зал 300 кв. м, душевые, раздевалки с индивидуальными шкафчиками.

Танцевальные сборы будут проходить:
— 19-30 июня (10 дней) 
— 3-14 июля (10 дней) 
— 17- 28 июля (10 дней)

Время: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.
Адрес:  ул. Менделеева 61 «В», 2 этаж.

Телефон 33-69-60

Успей записаться!
Количество мест ограничено! 

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Справка

Театр пластики "Велес"

г. Калининград, ул. Менделеева, 61В
33-69-60
+7 (909) 775-18-83
Вконтакте

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Источник: Театр пластики «Велес»
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