На общежитии БФУ рисуют «Девочку с персиками» в эстетике комикса

Фото: предоставлено пресс-службой БФУ им. Канта
Фото: предоставлено пресс-службой БФУ им. Канта

На фасаде общежития БФУ им. Канта улице Юбилейной в Калининграде хотят разместить мурал «Девочка с персиками» от Третьяковской галереи. Автор парафраза к одноимённой картине Валентина Серова — современный художник Георгий (Гоша) Острецов, сообщает пресс-служба университета.

«„Девочка с персиками“ Серова ознаменовала стремление к обновлению художественного языка всего поколения живописцев конца XIX века. „Девочка с персиками“ Острецова, созданная в эстетике комикса, превращается в абстрактную историю, дополненную новыми персонажами», — отметили в пресс-службе БФУ.

Старт работ запланирован на 20 июня. На создание изображения художнику понадобится пять дней, уточнили в университете.

Мурал рисуют в рамках фестиваля уличного искусства KaliningrArt, который пройдёт в Калининграде 22 по 25 июня (0+). Помимо него планируется создать ещё три работы на фасадах БФУ им. Канта. «Муралом называется вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений. Это слово произошло от испанского muro, что в переводе означает „стена“. От граффити мурал отличается размерами. Он занимает огромное пространство, обычно всю стену здания. Также в отличие от граффити мурал всегда несет художественную и эстетическую ценность, воплощает художественную идею и смысл», — пояснили в БФУ.


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