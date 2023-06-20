Григорий Хуциев: на остров Канта хотят привезти трамвай из Советска

Фото: архив «Нового Калининграда»
Фото: архив «Нового Калининграда»

На остров Канта хотят привезти трамвай из Советска, сообщил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев в эфире радио «Комсомольская правда» 20 июня.

«Это очень старое транспортное средство, которое сохранилось до сегодняшних дней. У этого транспортного средства есть конкретный владелец, и у нас есть договорённость, что внутри этого трамвая мы обустроим объект туристической инфраструктуры, — пояснил Григорий Хуциев. — Я сейчас не готов сказать точную марку трамвая. Могу сказать, что это трамвай 20-х годов ХХ века. Он на сегодняшний день находится в городе Советске, если мне память не изменяет».

По словам Григория Хуциева, решение останется за владельцем трамвая. «По крайней мере, такая заинтересованность была. И эту заинтересованность проектировщики — компания „Другая архитектура“ — смогли реализовать в этой концепции», — отметил Григорий Хуциев. Он также сообщил, что трамвай станет «версией дегустационного павильона, где люди могут купить на вынос лёгкую закуску».

Трамвай на площади Ленина в Советске установили в 2012 году в память о трамвайной линии Тильзита. Модель МС-4 Путиловского завода доставили из Санкт-Петербурга. По данным краеведческого сайта Prussia39, это вагон 1940-1950-х годов.



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