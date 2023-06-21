Кафедральный собор об уличных музыкантах на острове Канта: Калининград — город без консерваторий

Кафедральный собор не контролирует репертуар уличных музыкантов на острове Канта, заявил директор учреждения Григорий Хуциев в эфире радио «Комсомольская правда» 20 июня.

«Остров Канта — это территория, где должна господствовать музыка, присутствовать художники, где должны читать поэты свои прекрасные стихи в любом месте, где захотят, поэтому, естественно, мы двумя руками за уличных музыкантов на острове. Проблема в том, что Калининград — это город, где нет консерваторий. Когда мы увидим музыканта в любом консерваторском городе, мы встанем, заслушаемся. Тем более, молодого, прекрасно играющего на скрипке или флейте. К сожалению, у нас вот этой категории людей, которые юны, амбициозны, хорошо тренированы, образованы в музыкальном отношении, может быть, не такое количество, как должно быть в таком большом городе», — сказал Григорий Хуциев.



По его словам, уличные музыканты не платят аренду за работу на острове Канта, однако они должны получить аккредитацию в Кафедральном соборе и следовать расписанию учреждения. «Остров Канта — это свободное место. Мы не диктуем репертуар, но когда мы видим, что человек исполняет „Владимирский централ“, приехав на мотоцикле и поставив его посреди Медового моста, конечно, мы сделаем замечание. И сделаем тактично и корректно всё, чтобы этого не было», — отметил Григорий Хуциев.

