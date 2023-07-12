Исследование: за четыре года стоимость поездки в Калининград выросла на 28%

В 2023 году стоимость поездки в Калининградскую область вырастет на 28% в сравнении с допандеминым 2019 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического проекта Tinkoff data.

По данным экспертов, стоимость поездки на выходные внутри страны летом 2023 года вырастет в среднем на 5-7% по сравнению с летом 2022 года и на 20% по сравнению с 2019 годом. Больше всего увеличится стоимость выходных в Санкт-Петербурге — на 32% по отношению к 2019 году и на 7% к 2022 году, утверждают аналитики.

«На втором месте по динамике прироста индекса — Калининград. Поездка в этот город на выходные обойдется в 6,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем год назад и на 28% больше, чем в 2019 году. Самым дорогим городом для поездки на выходные снова становится Москва, отдых в столице для путешественников обойдется в 9 тыс. рублей», — отмечает ТАСС.

Рост стоимость поездок объясняется прежде всего увеличением среднего чека в кафе и ресторанах (в среднем на 15%, в барах — на 8%) и повышением цен на такси (в среднем — на 11%). При этом ожидается, что средний чек на фастфуд сократится во всех городах в среднем на 10%.

Согласно собранным данным, Санкт-Петербург занимает первое место по стоимости отелей среди исследуемых городов. Стоимость проживания в нём вырастет на 6% по отношению к 2022 году, а наибольший прирост в 15% прогнозируется в Калининграде — до 3,078 тыс. рублей.

«Москва и Санкт-Петербург — лидеры по тратам на еду во время путешествия, два похода в заведения фастфуда и по одному походу в бар или кафе в этих городах обойдутся путешественникам в 3,8 тыс. рублей и 3,4 тыс. рублей соответственно. Больше всего за год траты путешественников на общепит вырастут к 2022 году в Казани — на 10%, до 2,6 тыс. рублей. Единственный город, в котором траты на еду незначительно сократятся — Калининград: на 4%, до 2,3 тыс. рублей», — пояснили в издании.

В расчете индекса поездки выходного дня использовались средние чеки в летние месяцы с 2019 года по 2023 год. В состав индекса вошли самые популярные траты туристов без учета дороги: ужин в кафе или ресторане, два посещения заведений фастфуда, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров. Рассчитывался индекс как как сумма соответствующих средних чеков.