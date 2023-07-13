«Хранители руин» откроют новое пространство в Железнодорожных воротах фестивалем

Волонтёрское движение «Хранители руин» откроет новое пространство в Железнодорожных воротах городским фестивалем «Воро́тник». Он пройдёт с 12 по 13 августа. 0+

«Мы готовим насыщенную программу на целых два дня и настоящий праздник для горожан и наших волонтеров: будет торжественное открытие „Ворот Хранителей“, знакомство с нашим движением, лекторий о сохранении наследия и городских проектах, интересные выставки и экскурсии, благотворительный маркет мастеров ручной работы „Море по колено“, выступления классных музыкантов, активности для детей и взрослых и небольшой стритфуд-фестиваль!» — говорится в анонсе.

Планируется, что после фестиваля Железнодорожные ворота будут работать в тестовом режиме по выходным. «Можно будет зайти, осмотреть выставки, размещенные внутри, и оставить свободный донат на развитие движения, — рассказала „Новому Калининграду“ координатор „Хранителей руин“ Светлана Назарова. — С нами, в принципе, всегда можно будет договориться и попасть в ворота и среди недели, но вот ресурсов на постоянного администратора пространства у нас пока нет. Также мы планируем некоторые экскурсии по городу — „Прогулки Хранителей“ — стартовать и завершать у ворот, и тоже показывать их в рамках экскурсий. В будущем мы хотели бы использовать пространство в арке ворот для временных выставок, лекториев и других мероприятий, в каземате оставить постоянную экспозицию и открыть небольшую точку продажи кофе и сувениров, а во дворике проводить разные атмосферные встречи. Ну и все собрания соообщества „Хранителей руин“ теперь будут проходить в воротах».

Железнодорожные ворота в парке Победы передали волонтёрскому движению «Хранители руин» в конце 2022 года. Прежде здесь находился Калининградский планетарий им. Бесселя. «Ворота достались нам не в идеальном состоянии, а ещё это самый настоящий объект культурного наследия XIX века постройки со всеми сопутствующими сложностями в управлении, но с поддержкой Службы [охраны памятников] и наших друзей и партнёров со временем у нас получится создать в этом замечательном историческом памятнике новую точку притяжения», — рассказывали представители «Хранителей руин». По их словам, власти выделили на закупку оборудования и материалов для будущего центра 2 млн рублей.