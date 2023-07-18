Запустить водные трамвайчики между Куршской косой и Славским районом планируют в 2025 году

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Запустить водные трамвайчики между Куршской косой и Славским районом планируют в 2025 году, сообщили вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Когда мы говорим о соединении Славского района с территорией Куршского залива, чтобы получить возможность переезда на Куршскую косу, появляется возможность для людей, которые проживают на востоке области, посетить побережье Балтийского моря. Зачастую приехать, допустим, из Советска, из Гусева в Зеленоградск — достаточно проблематично по времени», — отметил заместитель председателя областного правительства.

По словам Александра Рольбинова, сейчас завершается расчистка и дноуглубление реки Промысловой в Славском районе. «Я думаю, что это перспектива уже следующего года», — сказал вице-премьер в ответ на вопрос о сроках запуска водных трамвайчиков.

Ранее власти поставили создание водного маршрута через Куршский залив в зависимость от расчистки реки Промысловой. Эта работа позволит увеличить «сельскохозяйственную роль водоёма» и защитить население от паводков. «Помимо этого, расчистка позволит запустить из поселка Рыбачий на Куршской косе водный маршрут до посёлка Причалы. В настоящее время это не представляется возможным, так как устье реки в этих местах сильно заилилось, глубина достигает одного метра», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

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