Власти поставили создание водного маршрута через залив в зависимость от расчистки реки под Славском

От успеха расчистки реки Промысловой в Славском округе зависит создание водного маршрута через Куршский залив. Он должен связать поселки Рыбачий на Куршской косе и Причалы в Славском округе, сообщает пресс-служба областного правительства.



Сейчас расчищается самый заиленный, полуторакилометровый, участок Промысловой — от ее устья до понтонного моста в поселке Причалы (работы начались в апреле). Согласно расчетам, там предстоит извлечь почти 110 тыс. кубометров отложений. На остальной части (всего планируется очистить почти 6,8 км русла) скопилось 123 тыс. кубометров ила, который также нужно будет поднять. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Как указывают облвласти, расчистка позволит увеличить «сельскохозяйственную роль водоёма» и защитить население от паводков. «Помимо этого, расчистка позволит запустить из поселка Рыбачий на Куршской косе водный маршрут до поселка Причалы. В настоящее время это не представляется возможным, так как устье реки в этих местах сильно заилилось, глубина достигает одного метра», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Об этом водном маршруте губернатор Антон Алиханов сообщал в апреле 2022 года, «это даст возможность жителям востока области добираться до побережья в разы быстрее, чем сегодня», пояснял он. Речь шла о запуске прогулочных катеров. Еще один маршрут — проект «Куршский мост» — по замыслу, должен представлять собой паромную переправу, которая соединит поселок Мысовка Славского округа с Рыбачьим.

Два года назад директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина заявил, что есть предварительные договоренности по проработке водных маршрутов в Славский и Полесский районы. «Славский район, Полесский располагают именно к водному туризму. <...> У нас было совещание, которое объединило нашу работу — чтобы туристы в Славском или Полесском районе могли спокойно приехать к нам и вернуться обратно. Или от Тростянки, Зеленоградска проехаться по маршрутам вдоль береговой линии Куршской косы. То есть вы захотели увидеть сельский туризм, буквально 20-30 минут, и вы уже в каналах [на востоке области], где хорошо развиваются кафешки, сельский туризм, там вас с удовольствием примут, накормят, и вы обратно за 20 минут вернетесь. А если ехать на автомобиле — на это уйдет 150 км, то есть пробки, затраты... А здесь сели на кораблик, прокатились», — объяснял замысел глава нацпарка.