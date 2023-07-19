Для бывшей учительской семинарии под Черняховском заказали проект консервации

Фото: телеграм-канал Корпорации развития Калининградской области
Фото: телеграм-канал Корпорации развития Калининградской области

Корпорация развития Калининградской области заключила договор на подготовку проекта по консервации здания бывшей учительской семинарии «Каралене» в посёлке Зелёный Бор под Черняховском. Стоимость контракта, по данным сайта госзакупок, составила 440 тысяч рублей.

Подрядчику — компании «Центр строительства и проектирования» — предстоит подготовить план, смету и рабочую документацию для противоаварийных работ на двух зданиях комплекса. На подготовку документации отводится 45 дней. Достоверность выводов проектировщиков планируется проверить в областном «Центре проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

«Работа с объектами культурного наследия — относительно новое направление в работе Корпорации развития Калининградской области. Масштабная передача памятников истории и архитектуры от различных собственников в активы КРКО прошла в 2022 году. Корпорация проводит активную работу по привлечению инвесторов в дело ревитализации культурного наследия региона, новых арендаторов получили такие знаковые объекты, как замок Тапиау в Гвардейске, крайсхаус Гердауэна в Железнодорожном, бывшее здание банка в Советске, бастион Грольман в Калининграде», — отмечается в телеграм-канале Корпорации развития.



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