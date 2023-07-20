«Плюс 30-33 градуса в декабре»: Андрей Ермак рассказал о 500-метровом бассейне в Поваровке

Будущий бассейн в районе посёлка Поваровка планируют наполнять морской водой и подогревать до 30-33 градусов зимой, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

Он уточнил, что курортный комплекс планируют разместить на территории бывшей игорной зоны площадью около 500 гектаров. «Там есть некие якорные объекты, о которых уже успели поговорить и посплетничать, якобы мы там собираемся строить километровый бассейн, — отметил Андрей Ермак. — Мы говорили только о том, что похожий на проект когда-то был реализован в Чили. Если я не ошибаюсь, город называется Альгарробо. <...> Якорный проект там — бассейн с подогреваемой морской водой, достаточно большой по площади. Если в Чили он километр в длину, это огромный проект, то здесь мы, естественно, рассматривали варианты гораздо скромнее. Как минимум в половину меньше по длине. Ширина такого бассейна может быть 25-30 метров, но самое главное, чтобы это было достаточно большое пространство с подогреваемой водой. Глубина — 3,5 метра».

По словам министра, открытый бассейн хотят защитить от ветра специальным стеклом, через которое будет открываться вид на Балтийское море. «Отказать себе в удовольствии искупаться в декабре в Балтике — это, конечно, та проблема, которую сейчас нужно решать, чтобы не отказывать себе в таком удовольствии. А когда вода будет плюс 30-33 градуса в декабре... Представьте, вы защищены от ветра специальным стеклом, видите нашу замечательную Балтику, но находитесь в теплой морской воде. Мне кажется, такой отдых будет очень востребованным», — рассказал глава минкульттуризма.

При этом Андрей Ермак обратил внимание на то, что курортный комплекс должен включать не только бассейн, но и отели, рестораны, «дополнительные места туристической привлекательности».

Ранее власти региона сообщили о том, что под Янтарным планируют открыть зону отдыха «по аналогии с дубайскими гостиничным комплексами». «Будет [реализован] вот этот проект, как называется это — такой интегрированный курорт, он называется „Пять морей“, развитие курортов на пяти морях, и мы рассчитываем, что в течение пяти лет мы реализуем этот проект. Это у нас находится в районе города Янтарного, территория, где мы хотим создать просто интегрированный курорт», — пояснял Андрея Ермака в интервью ТАСС.