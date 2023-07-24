Калининградский вагонзавод откроется для посетителей в «Ночь заводов»

Всероссийский фестиваль «Ночь заводов» пройдёт в Калининграде 12 августа в 19:00. В нём примет участие Калининградский вагоностроительный завод. 16+

«Мероприятие объединит искусство и индустриальные пространства из 16 регионов России, которые на одну ночь откроют свои двери для посетителей. Одним из 18 участников стал „завод-гигант“ — Калининградский вагоностроительный завод. Проект по ревитализации объекта, а также его интеграции в современный культурный контекст реализует музей „Фридландские ворота“ в рамках грантового конкурса „Индустриальный эксперимент“ Благотворительного фонда Владимира Потанина», — говорится в анонсе.

По словам директора «Фридландских ворот» Андрея Ярцева, сейчас в кузнечном цехе идут активные работы. «Там убрали много тонн мусора, укладывают плитку, реставрируют станки. Мы покажем семь немецких станков и семь ранних советских. Выглядят они очень брутально. Там же пройдёт выставка фотографий об истории завода, а театральное объединение <НРЗБ> представит документальный спектакль по воспоминаниям первых работников завода», — рассказал Андрей Ярцев «Новому Калининграду».

Также в программе «Ночи заводов» — экскурсии, «исторический диджей-сет», выступления калининградских звуковых художников Kratong, Pnak, Switchoff, DJ Volosy.

В 2022 году Калининградский вагоностроительный завод выиграл грант Фонда Владимира Потанина размером 6,5 млн рублей. Вместе с музеем «Фридландские ворота» на эти средства в цехе планируется создать выставочное пространство. «Надеемся, музей станет новым местом притяжения для калининградцев. Мы отремонтируем крышу, наведём косметику, отпескоструим и покрасим станки, наладим некоторые из них, чтобы посетители могли попробовать поработать за ними. Возможно, закупим какие-то витрины и предметы. Там будут различные интерактивы — фильмы, может, очки с виртуальной реальностью — будем думать над концепцией. Завод планирует развивать территорию, и нам предстоит стать первыми на этом пути», — пояснял «Новому Калининграду» Андрей Ярцев.

