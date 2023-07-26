Директор стадиона «Калининград»: вероятно, поддержки из федерального бюджета с 2024 года не будет

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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С 2024 года стадион «Калининград» может лишиться федерального финансирования. Об это директор арены Владимир Савин рассказал в интервью «Новому Калининграду».

«На сегодняшний день федеральный бюджет не подтверждён. С высокой долей вероятности со следующего года вливаний из федерального бюджета не будет. Тогда у нас получается три статьи дохода — это нейминг (государственная корпорация „Ростех“ купила права на имя стадиона — прим. „Нового Калининграда“), регион и заработанные нами деньги», — пояснил он.

По словам Владимира Савина, сейчас на 95% стадион финансируется из федерального бюджета и на 5% — из регионального. «Ну и доля наших [собственных] доходов растёт. В прошлом году у нас 52 млн [рублей] заработанных и 18 млн дебиторки (задолженности стадиону со стороны контрагентов — прим. „Нового Калининграда“), то есть всего мы заработали под 70 млн рублей», — отметил директор стадиона.

В начале июня правительство Калининградской области и государственная корпорация «Ростех» подписали меморандум, согласно которому стадион «Калининград» должен стать «Ростех Ареной». В рамках соглашения «Ростех» также намерен оказать поддержку футбольному клубу «Балтика», детской футбольной школе и содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Стоимость покупки имени стадиона Владимир Савин в разговоре с «Новым Калининградом» называть не стал.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что госкорпорация «Ростех» — крупнейшая промышленная компания России. Она объединяет около 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В частности, ей принадлежит Калининградский янтарный комбинат.

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