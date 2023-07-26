На стадионе «Калининград» хотят оборудовать гостиницу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Ложи гостеприимства на стадионе «Калининград» хотят переоборудовать в гостиницы. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал директор арены Владимир Савин.

«Сейчас готова смета на переоборудование лож гостеприимства — скайбоксов — в гостиницу. Это очень красивый проект: каждая из 15 лож, если у нас будет финансирование, будет отражать какое-то уникальное место Калининградской области. Можно будет пожить, например, в номере „Остров Канта“, „Марципан“ или „Музей Мирового океана“. То есть во время футбольных матчей это будут ложи повышенной комфортности, а вне футбола — гостиница», — пояснил Владимир Савин.

Сейчас смета проходит экспертизу. «Если финансирование подтвердится, то есть надежда сделать гостиницу в этом году. Я боюсь это анонсировать, потому что в государственном секторе много бюрократии, нужно на каждом этапе проходить согласования, аукционы, экспертизы и так далее», — отметил директор стадиона.

На данный момент скайбоксы работают в формате закрытых VIP-зон с выходом на собственный балкон, откуда открывается панорамный вид на игровое поле. Для их гостей доступны места на VIP-парковке, расположенной максимально близко к чаше стадиона, отдельный вход, детская комната, трансляция матча на ТВ-панелях, а также ресторанное обслуживание.

Интервью с Владимиром Савиным о том, как изменится жизнь и доход стадиона после появления нового спонсора в лице государственной корпорации «Ростех» и выхода футбольного клуба «Балтика» в Российскую Премьер-лигу, читайте на «Новом Калининграде».

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