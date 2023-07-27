На доме культуры в Грачевке зашили утеплителем историческую роспись (фото)

На фасаде дома культуры в посёлке Грачёвка зашили утеплителем историческую роспись. Ремонтом здания занимается администрация Зеленоградского округа.



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, стоимость ремонта центральной части фасада составила 1,2 млн рублей. Подрядчиком выступает ИП Хорунжа Олеся Петровна.

На сайте Prussia39 отмечается, что здание сегодняшнего дома культуры построено в 1938 году в посёлке Краам. В немецкие времена в нём располагалась школа. В начале 2021 года на фасаде частично осыпалась штукатурка, под которой обнажился фрагмент изображения на сельскохозяйственные мотивы.

Директор музея «Колесо истории» Лариса Быстрова считает, что изображение выполнили молодые художники во времена Второй Мировой войны. «Существуют записанные воспоминания руководителя комитета образования Замланда. Он пишет о том, что школам в небольших поселениях было уделено большое внимание, — рассказала она „Новому Калининграду“. — Большинство школ было хорошо отремонтировано. Этот процесс начался как раз перед войной. Кроме обязательных предметов в поселковых школах были введены предметы по профспециальностям для сельской местности. В годы войны комитет по образованию решил поддержать художников, оставшихся без работы. Им предложили исполнить тематическое оформление школ. На фасаде школы в Крааме изображены сеятель, пахарь и крестьянка вдали. Перед художниками стояла задача отразить суть обучения в школе, где готовили к жизни в сельской местности. Советская учительница, которая приехала преподавать в эту школу уже после войны, вспоминала, что в помещении бывшей столовой были аккуратно выставлены образцы злаков».

По словам Ларисы Быстровой, техника изображения на фасаде дома культуры называется «койланаглиф». Это вид рельефа с углубленным контуром и выпуклой моделировкой, который часто встречается в архитектуре Древнего Египта.



В администрации Зеленоградска заявили, что отреставрировать рисунок не удалось из-за его состояния. «В целях сохранения исторического облика здания дома культуры в посёлке Грачевка в 2022 году была отреставрирована аутентичная входная дверь. Планировалось сохранить и исторический рисунок. На объект несколько раз приглашались представители реставрационных мастерских Калининграда и Санкт-Петербурга, которые с учетом состояния рисунка, не согласились взяться за его реставрацию», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».

Чиновники пояснили, что в здании вместе с домом культуры располагается библиотека, и для сохранения книжного фонда необходимо поддерживать определённую температуру, что невозможно обеспечить без утепления фасада здания. «В доме культуры и в библиотеке проводятся мероприятия, ведётся кружковая деятельность, и в зимнее время года в неутеплённых помещениях заниматься не совсем комфортно. В связи с чем в настоящее время проводятся работы по утеплению фасада здания. Используемый современный материал не нанесет вреда рисунку. По окончанию ремонта будет рассмотрен вопрос о воссоздании образа исторического рисунка с привлечением художников и других специалистов в данной области», — сообщили в администрации Зеленоградска.

Фото: Мария Кохановская, а также Prussia39