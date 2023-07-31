Маслов: будем рассматривать утепление дома культуры в Грачевке как консервацию настенной живописи

Фото: Мария Кохановская
Фото: Мария Кохановская

Руководитель Службы охраны памятников Калининградской области Евгений Маслов предложил рассматривать утепление фасадов дома культуры в Грачевке, в ходе которого закрыли старинную роспись, как консервацию.

«Внимание администрации [Зеленоградского округа на ситуацию] обращали. Пока объект [находится] в перечне объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Предметы охраны не установлены. Будем рассматривать утепление фасадов как консервацию настенной живописи. Хотя, конечно, не самый лучший вариант», — сообщил Евгений Маслов в ответ на запрос «Нового Калининграда».

Ранее во время ремонта дома культуры в в посёлке Грачёвка зашили утеплителем старинную роспись, на которой были изображены сеятель, пахарь и крестьянка. По данным директора музея «Колесо истории» Ларисы Быстровой, её выполнили молодые художники во времена Второй мировой войны. Техника изображения, по её словам, называется «койланаглиф». Это вид рельефа с углубленным контуром и выпуклой моделировкой, который часто встречается в архитектуре Древнего Египта.

В администрации Зеленоградска «Новому Калининграду» заявили, что отреставрировать рисунок не удалось из-за его состояния, а используемые при ремонте современные материалы не нанесут вреда рисунку. «По окончании ремонта будет рассмотрен вопрос о воссоздании образа исторического рисунка с привлечением художников и других специалистов в данной области», — заверили чиновники.

Напомним, в прошлом году в Калининграде законсервировали открытую часть руин Королевского замка методом «повторного погружения в грунт». Развалины укрыли бентонитовыми матами, засыпали песком и засеяли газоном.


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