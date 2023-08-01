Компания «ГЕОИЗОЛ» получила разрешение на реставрацию солнечных часов в Светлогорске

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Петербургская компания «ГЕОИЗОЛ» получила разрешение Службы охраны памятников на реставрацию солнечных часов в Светлогорске. Работы планируется выполнить до октября 2024 года, сообщается на сайте регионального правительства.

Реставрация солнечных часов включает замену железобетонных конструкций променада, возведенного в 1973 году. «Мы рассматривали несколько подходов, в том числе устройство дополнительных подпорных конструкций под солнечными часами. Но эксперты, а это реставраторы, архитекторы, искусствоведы с большим практическим опытом, были категоричны в своем мнении, что полумеры отложат проблему, но не решат ее. Наверху мы имеем памятник, а в основании — аварийную ситуацию. Балки под часами, плита — все в трещинах. Невозможно построить новый променад, не снимая часов, так оставлять тоже нельзя, старый променад сложится вместе с ними. Тем более, что и сами часы имеют серьезные проблемы — в условиях Балтики подушка под ними уже превратилась в труху, и символ Светлогорска в любом случае необходимо реставрировать», — цитирует пресс-служба правительства директора «Балтберегозащиты» Сергея Черкасова.

Планируется, что реставрация будет проходить в несколько этапов. Перед демонтажными работами проведут детальную фотофиксацию и 3D-сканирование для последующего воссоздания часов. Потом мозаику, гномон (стержень, по тени от которого определяется время) и шар перевезут в мастерскую. Там панно расчистят и промоют, выполнят предреставрационное обследование мозаики, составят карту последовательности её снятия. Все элементы мозаики хотят расчистить от цемента и налета, а для восстановления утраченных частей изготовят новую смальту. 

Ранее проект по реставрации солнечных часов в Светлогорске, разработанный калининградской компанией «ЭкспертПроектРеставрация», получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Работы на объекте выполнит калининградская компания «Гран-Мар».

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