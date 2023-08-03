Велопробег «Тур де Кранц» пройдёт 3 сентября

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Велопробег Калининград — Зеленоградск — Калининград (бывший «Тур де Кранц») в этом году пройдёт 3 сентября, сообщает региональное министерство спорта на своей странице «Вконтакте».

«Легендарное велособытие с более чем 30-летней историей получило поддержку Фестивальной дирекции министерства культуры и туризма Калининградской области! Благодаря взаимодействию наших ведомств достигнута договорённость: велопробег меняет формат со спортивного на фестивальный, что позволяет продолжить его славную историю и упростить процедуру участия всем желающим!» — говорится в публикации.

Старт заезда — от дворца спорта «Янтарный». Все меры безопасности и рекомендации по использованию личной велозащиты продолжат действовать.

В этом году велопробег из Калининграда в Зеленоградск и обратно пройдёт 36-ой раз. Прежде он назывался «Тур де Кранц», но в прошлом году в анонсах появилось название Калининград-Зеленоградск-Калининград.


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