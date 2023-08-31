В Калининграде составили список мест для киносъёмок

В Калининградской области составили локейшн-бук для кинематографистов. Список мест для съёмок опубликовал министр по культуре и туризму Андрей Ермак на своей странице «Вконтакте».

«Услышав от коллег, что во многих регионах появились так называемые локейшн-буки, где можно составить полное представление о возможных местах для съёмок, мы решили не отставать. И уже сегодня на круглом столе с представителями региональных кинокомиссий представили локейшн-бук Калининградской области, который разработала АНО „Фестивальная дирекция“», — написал Андрей Ермак.

В список попали Рыбная деревня, остров Канта, Кафедральный собор, Музей изобразительных искусств, кирха королевы Луизы, исторический район Амалиенау, торговый порт, бывшая пивоварня «Понарт». Также в перечень вошли посёлок Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск с променадом и городским парком, Балтийск, маяк в посёлке Заливино, Полесск и музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», заброшенная психиатрическая больница Алленберг, посёлок Железнодорожный, Куршская коса, руины замка Бальга, Виштынецкий природный парк, Роминтенская пуща и рапсовые поля.

«Ярко-жёлтые полотна цветущего рапса начинают привлекать создателей фото- и видеоконтента с начала мая. Рапсовые поля могут простираться на несколько километров, в области их много: по пути из Калининграда в Черняховск, по дороге в Гвардейск, вдоль старой зеленоградской дороги и в других частях региона. Период цветения рапса длится чуть более месяца», — отмечается в локейшн-буке.