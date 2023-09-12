Власти РФ: культурный кластер на Острове будут посещать около 800 тысяч человек в год

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Культурно-образовательный комплекс на Октябрьском острове в Калининграде будут посещать около 800 тысяч человек в год, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова во время видеосовещания с участием президента Владимира Путина.

«По нашим подсчётам, в год порядка 800 тысяч человек должны посещать эти учреждения, и, конечно, для нас очень важно двигаться вперёд и развиваться. Вы справедливо заметили в начале [видеоконференции], что уже сейчас в наших образовательных учреждениях учатся 600 человек. А в результате, когда они уже заработают в полном объёме, 2300 детей будут учиться», — сказала Ольга Любимова.

Комплекс на Октябрьском острове включает в себя филиалы Третьяковской галереи, Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Итоговая готовность объектов в Калининграде сейчас оценивается в 86,2%. Завершить работы в полном объёме планируется в 2024 году.

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