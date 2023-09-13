На Куршской косе побили летний рекорд по штрафам

В национальном парке «Куршская коса» установили новый летний рекорд по количеству штрафов, заявил директор Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 13 сентября.
«По штрафам рекорд побили. Максимальный в неделю — порядка 60 протоколов. Это рекорд для национального парка, — сказал Анатолий Калина. — На самом деле количество туристов растет, поэтому растет и количество протоколов. Все любят сходить с настилов, кто-то любит съехать с основной дороги. Стало меньше костров, но [люди] всё-таки путают район Зеленоградска и национального парка. Они думают, что три километра до КПП — это Зеленоградский район, и разжигают там костры. Появляются наши инспекторы, потому что территория национального парка начинается сразу от Зеленоградска. Разведение костров там запрещено».
По словам директора «Куршской косы», с июня по августа национальный парк посетили 422 279 человек.В прошлом году на Куршской косе установили рекорд по количеству нарушений за год. Было выписано 850 протоколов. Максимальное количество штрафов выписали за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах. Также среди наиболее частых нарушений — также съезд с асфальтированной дороги, организация турстоянки и разведение костра.