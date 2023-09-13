На Куршской косе побили летний рекорд по штрафам

В национальном парке «Куршская коса» установили новый летний рекорд по количеству штрафов, заявил директор Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 13 сентября.

«По штрафам рекорд побили. Максимальный в неделю — порядка 60 протоколов. Это рекорд для национального парка, — сказал Анатолий Калина. — На самом деле количество туристов растет, поэтому растет и количество протоколов. Все любят сходить с настилов, кто-то любит съехать с основной дороги. Стало меньше костров, но [люди] всё-таки путают район Зеленоградска и национального парка. Они думают, что три километра до КПП — это Зеленоградский район, и разжигают там костры. Появляются наши инспекторы, потому что территория национального парка начинается сразу от Зеленоградска. Разведение костров там запрещено».

По словам директора «Куршской косы», с июня по августа национальный парк посетили 422 279 человек.