В демонтируемой на ул. Расковой поликлинике нашли немецкие газеты (фото)

В демонтируемой на ул. Расковой поликлинике обнаружили довоенные немецкие газеты. Об этом «Новому Калининграду» сообщил координатор движения «Прусское наследие» Марк Шальнев.

«Оказалось, что немалая площадь стен покрыта немецкими газетами, которые сохранились под слоем обоев и краски. Во времена, когда клеящие смеси были далеки от совершенства, а сами обои часто изготавливались из бумаги, в помощь шли газеты. Эта нехитрая газетная основа очень хорошо держала обои, в отличие от гладкой и скользкой от крахмального клея штукатурки. Такой способ экономил кучу времени и нервов, которые тратились уже на других этапах ремонта», — говорится в публикации движения «ВКонтакте».

По словам Марка Шальнева, газеты 1929-1931 годов снимали после согласования работ с подрядчиком. Их планируют отреставрировать и разместить в собственном выставочном пространстве. «Мы хотим найти помещение и выставить на на всеобщее обозрение там эти и другие экспонаты. Что-то вроде музея „Колесо истории“ Ларисы Быстровой в Светлогорске, но у нас более широкий спектр. Нас интересует вообще вся российская часть Восточной Пруссии«, — отметил Шальнев.

Ранее участники движения «Прусское наследие» демонтировали в поликлинике на ул. Расковой мраморный подоконник, механизм закрытия-открытия оконной створки, панорамное окно, чугунные батареи, крепления для перил и другие небольшие предметы.

Напомним, демонтировать здание поликлиники на улице Расковой начали в ноябре 2023 года. Сейчас снос здания практически завершен. Изначально на его месте планировали построить шестиэтажный дом, но позже власти решили сохранить за строением функцию поликлиники. Согласно эскизам, опубликованным губернатором региона Антоном Алихановым, новое здание будет повторять очертания прежнего.