В Калининграде открыли Дом молодежи после ремонта за 88 млн рублей (фото)

В Калининграде после ремонта открыли Дом молодежи на ул. Октябрьской, сообщается на сайте регионального правительства.

В 2022 году на модернизацию здания регион получил федеральную субсидию размером более 60 млн рублей. Также на ремонт были направлены порядка 28 млн рублей из областного бюджета, пояснил «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Дом молодежи представляет собой многофункциональный современный центр с целым рядом пространств и сервисов разной направленности для молодых людей от 14 до 35 лет. Здесь оборудованы медиастудия для создания визуального, текстового и звукового контента, студия звукозаписи с репетиционной базой и промоушен-центром, концертный и репетиционные залы для театральных, танцевальных и КВН-сообществ, творческая мастерская, коворкинг-пространства, кафе и площадка для кулинарных мастер-классов, конференц-зал и зал для массовых мероприятий», — отмечается в публикации.

Ранее в здании на Октябрьской, 76 располагалось частное арт-пространство «Дом культуры». В 2021 году региональное Агентство по делам молодёжи выкупило объект за 37 млн рублей. Согласно документам на сайте госзакупок, в здании восстановили полы и бетонные ступени, отремонтировали системы водоснабжения и канализации, провели реставрацию стен, демонтаж и монтаж кровли, а также комплекс других работ.