Ермак: башня «Врангель» будет полностью преображена к концу 2025 года

Реконструкцию башни «Врангель» планируется завершить к концу 2025 года, сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира Центра управления регионом.

«Слава богу, башня Врангеля уже не проблемный объект. Проектно-сметная документация прошла экспертизу, и со следующего года мы начинаем финансирование, — сказал глава чиновник. — По планам к концу 2025 года башня Врангеля уже будет полностью преображена и станет филиалом Музея янтаря, как и было запланировано, но там будет совместное использование с ассоциацией „Янтарный кластер“».

Ранее стоимость реконструкции башни «Врангель» в Калининграде увеличилась на 18,2 млн рублей. Изначально на приспособление объекта под музей планировали направить 152 млн рублей. Согласно новому документу, общий объем капитальных вложений из областного бюджета оценивается в 170,2 млн рублей.