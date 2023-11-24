Музей живописи в Рыбной деревне планируют открыть в 2025 году

Макет здания Русского центра искусства. Изображение предоставлено РЦИ
Макет здания Русского центра искусства. Изображение предоставлено РЦИ

Русский центр искусства в Рыбной деревне намерены открыть для посетителей в 2025 году, сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом 24 ноября.

«В 2025 году его планируют ввести в эксплуатацию. Там есть определенные проблемы из-за поставок оборудования. Я с [владельцем] Рустамом Алиевым разговаривал на эту тему, 2025 год он попросил обозначить как год открытия музея. Возможно, он закончит его в 2024 году, но там, понятно, есть определенный период для правильной пуско-наладки хранения картин, поэтому год открытия — это 2025», — сказал глава минкульттуризма.

Напомним, генеральный директор АО «Молоко» и коллекционер живописи Рустам Алиев строит Русский центр искусства в Рыбной деревне. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд рублей, а сроками завершения строительства назывался 2022 год.

Позже Рустам Алиев сообщил о переносе сроков открытия музея на 2024 год из-за пандемии коронавируса. По его словам, в проекте планировалось использовать такую технологию, как лицевой бетон. «Это новая технология, наши местные строители с ней не сталкивались. Я предполагал, что нас будут курировать немцы, которые умеют это делать. Потом вмешалась пандемия, и, конечно, мы застряли из-за этого», — пояснял бизнесмен в интервью журналу «Королевские ворота» в прошлом году.

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