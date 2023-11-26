Ермак о суде с проектировщиком реконструкции Музея искусств: мы ему ничего не должны

Региональные власти считают, что «ничего не должны» подрядчику, который занимался разработкой проекта реконструкции здания бывшей биржи в Калининграде. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом в пятницу, 24 ноября.



«Пока суд не завершится, мы, к сожалению, не можем объявить повторные торги на разработку проектно-сметной документации, потому что там есть спор в части, скажем так, финансовых обязательств двух сторон. То есть они считают, я имею ввиду подрядчик, вот этот несостоятельный, что мы ему какую-то сумму денег должны за выполненные работы. Наша позиция, что мы ему вообще ничего не должны, потому что он работу не выполнил, нарушил все сроки несколько раз», — пояснил Ермак.

По его словам, власти рассчитывают на то, что проектно-сметная документация для реконструкции Музея искусств будет разработана в 2024 году. Ермак также сообщил, что техническое задание к этим работам было откорректировано. «Убрали там целый блок, который нам очень сильно мешал в плане того, что он увеличивал стоимость и разработки проектно-сметной документации, и последующего строительства. Фондохранилище мы убрали из проектно-сметной документации. Оно будет где-то в другом месте, не в самом здании Музея изобразительных искусств, пошли по такому пути», — сообщил Ермак.

Судебное разбирательство с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи идет с февраля текущего года. Ранее региональные власти заявляли о планах объявить новые торги на разработку проекта до конца 2023 года, однако заседание суда по делу о расторжении контракта с нынешним подрядчиком — компанией «Научно-реставрационное объединение» — перенесли на январь. Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, документация, подготовленная этой фирмой, дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.