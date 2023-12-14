В Калининграде в ТЦ «Мега Маркет» открывается современный террариум

Новый террариум в ТЦ «Мега Маркет» на ул. Уральской, 18. Официальное открытие террариума «Зорро Парк» состоится 16-17 декабря в 12:00 часов.

16 декабря

Шоу твистинга в 13:00

Шоу магии в 15:00

17 декабря

Шоу твистинга в 13:00

Шоу гигантских мыльных пузырей в 15:00

Вы можете выиграть:

Билеты в театр и кино

Сертификат на празднование дня рождения номиналом 11000 р.

Сертификат на фотосессию

Сертификаты на посещение

Бытовую технику

Действуют скидки и льготы:

В этот день гости террариума @zorropark смогут познакомиться с его жителями, поучаствовать в развлекательной программе, выиграть один из ценных призов, а также сделать памятное фото с хамелеонами, змеями, эублефарами и другими рептилиями.Кроме того, поход в зоопарк и террариум «Зорро Парк» может стать необычным сюрпризом для ваших близких — в продаже имеются подарочные сертификаты.Приходите в террариум «Зорро Парк», общайтесь с его очаровательными обитателями, наблюдайте, как много добра, любознательности и любви живет в вас и ваших детях!именинники до 18 лет бесплатноинвалиды I и II группы ВОВ бесплатнодети до 3-х лет бесплатномногодетные семьи — 50% скидка при предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Приходите на праздник, выкладывайте в свои соцсети с отметкой @zorropark и получайте подарок. 0+

Отдельно за мероприятие доплачивать не нужно, вы платите только за входные билеты в террариум «Зорро Парк»!Ежедневно с 10-00 до 21-00Касса до 20:00ТЦ «Мега Маркет», ул. Уральская, 18, 3 этаж.

Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить кассира-администратора в ТЦ Мега Маркет по адресу ул. Уральской, 18.