В Калининграде в ТЦ «Мега Маркет» открывается современный террариум

Новый террариум в ТЦ «Мега Маркет» на ул. Уральской, 18. Официальное открытие террариума «Зорро Парк» состоится 16-17 декабря в 12:00 часов.В этот день гости террариума @zorropark смогут познакомиться с его жителями, поучаствовать в развлекательной программе, выиграть один из ценных призов, а также сделать памятное фото с хамелеонами, змеями, эублефарами и другими рептилиями.
16 декабря
- Шоу твистинга в 13:00
- Шоу магии в 15:00
- Шоу твистинга в 13:00
- Шоу гигантских мыльных пузырей в 15:00
Вы можете выиграть:
- Билеты в театр и кино
- Сертификат на празднование дня рождения номиналом 11000 р.
- Сертификат на фотосессию
- Сертификаты на посещение
- Бытовую технику
Приходите в террариум «Зорро Парк», общайтесь с его очаровательными обитателями, наблюдайте, как много добра, любознательности и любви живет в вас и ваших детях!
Действуют скидки и льготы:именинники до 18 лет бесплатно
инвалиды I и II группы ВОВ бесплатно
дети до 3-х лет бесплатно
многодетные семьи — 50% скидка при предъявлении документа, подтверждающего льготу.
Приходите на праздник, выкладывайте в свои соцсети с отметкой @zorropark и получайте подарок. 0+Отдельно за мероприятие доплачивать не нужно, вы платите только за входные билеты в террариум «Зорро Парк»!
Ежедневно с 10-00 до 21-00
Касса до 20:00
ТЦ «Мега Маркет», ул. Уральская, 18, 3 этаж.
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить кассира-администратора в ТЦ Мега Маркет по адресу ул. Уральской, 18.