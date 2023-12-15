Угрожающе много желающих: власти хотят поменять правила программы восстановления памятников

Власти хотят поменять правила льготной программы для предпринимателей по восстановлению памятников архитектуры. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании совета по туризму 15 декабря.

По словам главы региона, количество желающих принять участие в программе «стало угрожающе большим». Ситуацию он сравнил с ростом спроса на ипотеку и потребильские займы в стране, что, по мнению губернатора, спровоцировало поднятие ключевой ставки Центробанка для корректировки поведения заемщиков. «Ровно такая же ситуация у нас случилась с объектами культурного наследия. То есть мы сначала раскачивали всех, кто не верил: „Да ладно, да не может такого быть: миллиард рублей на 15 лет под ноль процентов, да еще половину спишете, если сделаем? Да быть такого не может“. Боялись, что душу надо где-то продавать, еще что-то, но когда распробовали, поняли, что никто не обманывает, и действительно проекты начали развиваться, выстроилась очередь», — рассказал Антон Алиханов.

При этом он отметил разный уровень качества проектов, которые реализуются в исторических зданиях. В частности, глава региона снова упомянул в негативном ключе бывшую пивоварню «Понарт» в Балтрайоне. «Проделана огромная работа. Визуально — небо и земля, что было и что стало, но проект не реализован пока еще так, как мы на это рассчитывали. Не реализована та часть, которая предполагала создание гостиницы, не доделана в одном из корпусов восстановительная работа, не появилось какого-то яркого игрока на этой площадке», — считает Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что власти не хотели бы становиться «заложниками качества менеджмента», поэтому скорее всего возобновят программу с новыми правилами. Например, дифференцируя объекты по ставке и объему списаний. «Понятно, что восстановить кирху, в которой будет выставочное пространство, — это одна история, а замок Тапиау — это совсем другое», — отметил Антон Алиханов.

Ранее власти заявили о приостановке до 2025 года программы льготного кредитования объектов культурного наследия. В его рамках предприниматели, восстанавливающие памятники архитектуры, могли получить 50% поддержки в виде беспроцентного займа и еще 50% в виде безвозмездной финансовой помощи.

