Калининградская область вернула Москве 169 млн рублей на строительство глэмпингов

Калининградская область вынуждена была вернуть в федеральный бюджет 169 миллионов рублей по программе поддержки строительства модульных отелей из-за компаний-отказников. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на заседании совета по туризму 15 декабря.

«Нашлись отказники. Из-за них мы недобрали 169 миллионов рублей. Конечно, кошмарная ситуация, на мой взгляд, когда деньги уже подтвердили, они уже есть, и пришлось их возвращать. Ну это просто вопиющая ситуация, — сказал Андрей Ермак. — Тем более были люди, которые готовы были вместо них поучаствовать в этой программе, но, к сожалению, отбор проводили не мы, заменить этих людей не удалось. Я считаю, что они подвели регион не только в этом году, но и на следующий год, потому что у Минэка теперь не то что сложилось мнение... Но они понимают, что могут быть риски в Калининградской области. Это плохая история».

По словам губернатора Антона Алиханова, среди отказников оказался предприниматель Андрей Дровняшин. «Заявлялись на одну сумму, нам ее нам выделили, поддержали, но давайте назовем имя антигероя вслух: Андрей Леонидович Дровняшин заявил проект на одном из своих земельных участков в городе Калининграде. Общий объем двух грантов должен быть около 150 миллионов рублей, но после того, как соответствующее юрлицо выиграло, почему-то от этих планов отказались, и мы этих денег не получили», — заявил Антон Алиханов.

В этом году деньги напрямую выделяло Министерство экономического развития России, отметил губернатор, поэтому региональные власти не могли повлиять на определение победителей грантовых конкурсов или провести дополнительный отбор. «К сожалению, средства ушли обратно и пошли в другие регионы», — сказал Антон Алиханов.

Во время брифинга министр Андрей Ермак пояснил, что Дровняшин собирался построить глэмпинги в районе пирса на ул. Ялтинской в Калининграде и на Куршской косе. «По каким-то причинам он отказался от реализации этого проекта — утрата коммерческого интереса или еще что-то. В чем была причина, сложно понять, он не объяснял, но для нас это было тяжелым ударом», — отметил руководитель минкульттуризма.



Напомним, в 2023 году Калининградской области выделили 523,7 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. Согласно распоряжению Правительства РФ о распределении субсидий, которые предоставляются регионам на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, в 2023 году Калининградская область должна была получить 391,5 млн рублей, в 2024 году — 132,2 млн рублей.