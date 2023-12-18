Покровительница ракетных войск: для кирхи Храброво изготовили икону святой Варвары (фото)

Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград

Для кирхи в поселке Храброво изготовили мозаичную икону святой великомученицы Варвары. Об этом на совете по туризму 15 декабря сообщила руководитель региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.

«Первая икона Варвары — покровительницы ракетных войск, фермеров, рыбаков — готова досрочно по нашему президентскому гранту. Будет стоять до апреля месяца в Храме Христа Спасителя», — рассказала Тесленко. По ее словам, до апреля икона будет экспонироваться в храме на площади Победы в Калининграде, а затем ее установят в руинах кирхи в Храброво. 

На странице кирхи святой Барбары «ВКонтакте» уточняется, что в рамках гранта планируется создать экспозицию «из четырех образов небесных покровителей Вооруженных сил РФ». Все иконы делают специалисты «Мастерской СТ» в традиционной технике византийской мозаики из смальты.

Напомним, осенью 2023 года Ассоциация индустрии гостеприимства Калининградской области выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 2,5 млн рублей на создание культурно-патриотического пространства «Заступники Отечества» в кирхе Святой Барбары в посёлке Храброво. В руинах планируется обустроить алтарную часть и разместить четыре иконы.

В концепции, опубликованной на странице кирхи «ВКонтакте», для изображения на иконах предлагаются Варвара Великомученица, Андрей Первозванный, Александр Невский, Пророк Илия. Как заявляют авторы, эти святые являются покровителями Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота, сухопутных войск и Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. Также на территории руин планируется провести патриотический музыкальный фестиваль.

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