Открытие велодорожки на Куршской косе отложили до лета

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Запуск велодорожки на Куршской косе перенесли на июнь 2024 года, сообщил директор национального парка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 20 декабря.

«Там некоторые были изменения, связанные с федеральным законодательством. Когда мы проходили повторную экспертизу на увеличение сметной стоимости, получилась задержка финансирования для подрядчика», — пояснил Калина.

Сейчас строительство велодорожки приостановлено из-за погодных условий и соответствующих требований технадзора. По словам Анатолия Калины, объект готов на 49% — стройка находится в районе поселка Рыбачий. «Планы наши сдвинулись на июнь, то есть под открытие сезона», — отметил руководитель нацпарка.

Ранее предварительное открытие велодорожки планировали провести в ноябре. Строительством объекта занимается ООО «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Компания выиграла конкурс в июле прошлого года, снизив стоимость контракта с 408,7 млн руб. до 402,5.


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