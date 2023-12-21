Кошевой: за девять месяцев Зеленоградск посетили около 4 млн человек

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За девять месяцев текущего года турпоток в Зеленоградск составил порядка четырех миллионов человек. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло 20 декабря в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.

По данным местных властей, 3 млн человек приезжали в Зеленоградск на один день. Еще 844 тысячи находились на курорте в течение нескольких суток, из них 344 тысячи проживали в гостиничном фонде, 500 тысяч — в частном. «Наша амбиция к 2035 году: Зеленоградск — курортная столица русской Прибалтики, с устойчивым круглогодичным туризмом, неповторимой атмосферой и турпотоком два миллиона человек в год с многодневным визитом», — отметил Кошевой.

По сведениям властей, номерной фонд муниципалитета составляет 5900 мест. В Светлогорске насчитывается 6099 мест. По оценке администрации этого муниципалитета, на курорт прибывает на несколько суток до 240 тысяч туристов в год.

Согласно данным областного министерства по культуре и туризму, в 2023 году Калининградская область обновила собственный рекорд по количеству туристов. Регион посетили более 2 млн 50 тысяч человек. Власти прогнозируют, что к 2030 году турпоток увеличится до 5,4 млн человек.


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