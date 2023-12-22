Андрей Ермак: богатые китайцы поедут в Калининградскую область в мае

Богатые китайские туристы поедут в Калининградскую область в мае 2024 года, сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, отвечая на вопрос слушательницы в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Богатые китайцы, скорее всего, начнутся с сезона 2024 года. Я думаю, начиная с майских праздников, поедут небольшими группами и с хорошим высоким чеком, — считает Андрей Ермак. — Я знаю, есть интерес к нам, запрос от китайских туристов в части рыболовного туризма, который у нас еще активно не был развит. Оказывается, в Калининградской области есть как минимум два очень ценных трофея, которые им интересны — лосось и щука».

Он отметил, что янтарное направление останется для китайских туристов номером один. «Вообще китайцам интересны три вещи в Калининградской области. Это то, что мы самый западный регион. Здесь есть очень хорошие преимущества у Балтийска привлечь их, потому что западнее Балтийска уже, собственно, некуда. Им важно, что они были в самой западной точке: самое западное селфи, самая западная чашка кофе... Потом их интересует, конечно же, янтарь. Это шоппинг. И Куршская коса, поскольку это объект ЮНЕСКО, а они с большим пиететом относятся к таким вот объектам», — сказал глава минкульттуризма.

Напомним, в 2023 году регион обновил рекорд по количеству туристов. Калининградскую область посетили более 2 млн 50 тысяч человек.