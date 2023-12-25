Новогодний трамвай будет курсировать в Калининграде до 8 января

В Калининграде запускают новогодний трамвай. Он будет поочередно курсировать по маршрутам № 3 и № 5 с 30 декабря по 8 января, сообщили «Новому Калининграду» в городской администрации.

С 30 декабря до 2 января в праздничных трамваях будет действовать акция «Счастливый билетик»: каждому сотому пассажиру достанется специальный подарок.

В прошлые новогодние праздники трамвай курсировал по маршруту № 5 с 30 декабря по 8 января. Также 30 и 31 декабря по маршруту № 5 ходил трамвай «Дюваг», выпущенный в 1963 году, и отреставрированный трамвайный вагон Т-4D Tatra 1979 года.